Enthüllt: Was die Menschen in der Hollywood-Traumfabrik verdienen

In Hollywood dreht sich alles um Träume – große Blockbuster, Serien und berühmte Stars entführen die Zuschauer in fantastische Welten. Von den Gehältern der Schauspieler oder Regisseure können die Zuschauer nur träumen. Aber was verdienen Stylisten, Stunt-Performer oder Intim-Coaches? Der Hollywood Reporter hat eine Liste veröffentlicht, die einen Einblick in die Gehälter der verschiedenen Berufsgruppen der Traumfabrik gibt.