Zuerst Bahnreisende bestohlen, dann Notbremse gezogen: 41-Jähriger nach Fahndung festgenommen

Salzburg, Wörgl – Ein 41-Jähriger soll im Oktober schlafende Zugreisende auf Fahrten in den Bundesländern Salzburg, Tirol und Steiermark bestohlen haben. Als der mutmaßliche Dieb von einem Zugbegleiter in Tirol auf frischer Tat ertappt wurde, zog der Mann die Notbremse und flüchtete bei Wörgl aus dem Zug. Er warf noch einen Stein nach dem Zugbegleiter, der ihn verfolgte, verletzte ihn aber nicht. Der Verdächtige wurde schließlich letzten Mittwoch, am 30. Oktober, in der Stadt Salzburg festgenommen.