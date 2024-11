20-Jähriger in Ehrwald von Auto gestreift: LenkerIn beging Fahrerflucht

Ehrwald – Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht und einem Verletzten ereignete sich am Dienstagvormittag in Ehrwald. Ein 20-jähriger Einheimischer hatte sein Auto am Straßenrand geparkt und wollte gerade einsteigen. Da wurde er von einem Pkw, der einen Bagger überholt hatte, am Ellenbogen gestreift. Der Mann wurde dadurch unbestimmten Grades verletzt, heißt es von der Polizei.