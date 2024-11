Abenteuer Europacup: TI-Volleyballerinnen starteten mit dem Flugzeug durch

In der Austrian Volley League und im ÖVV-Cup sind die Innsbrucker Volleyballerinnen noch ungeschlagen, am Mittwoch wollen sie nun international glänzen – im CEV-Cup, der zweithöchsten europäischen Spielklasse, gegen Békéscsaba (HUN).

Innsbruck – Békéscsaba im Südosten Ungarns. Inzwischen kommt TI-Axess-volley-Obmann Michael Falkner der Städtename beinahe gleich leicht über die Lippen wie das in der AVL (Austrian Volley League) alltäglichere Trofaiach-Eisenerz. „Wir sind sehr gespannt, es dürfte ein Spiel auf Augenhöhe werden“, verspricht Falkner vor dem Hinspiel am Mittwoch in der zweithöchsten europäischen Spielklasse, dem CEV-Cup. Das Rückspiel erfolgt am 13. November in Innsbruck.