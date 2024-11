Wieder keine Punkte: Sturm kassierte in Dortmund erst spät den K.o.-Treffer

Das Abenteuer Champions League ist für Meister Sturm Graz weiterhin nicht von Erfolg gekrönt. Die Steirer mussten sich am Dienstag auswärts Borussia Dortmund 0:1 geschlagen geben.

Dortmund – Sturm Graz bleibt auch nach dem vierten Auftritt in der Champions League ohne Erfolgserlebnis. Beim Vorjahresfinalisten Borussia Dortmund verteidigte Österreichs Meister am Dienstagabend vor über 81.000 Zuschauern lange erfolgreich das Unentschieden, musste sich nach einem späten Tor von Donyell Malen in der 85. Minute aber mit 0:1 geschlagen geben. Dabei hatten die Grazer durch Mika Biereth rund 20 Minuten vor Schluss eine gute Möglichkeit auf die Führung.