Trump spricht erneut von möglichem Wahlbetrug

Der republikanische Kandidat Donald Trump hat erneut Zweifel an der Abstimmung bei den US-Präsidentschaftswahlen gesät. "Es wird viel über massiven BETRUG in Philadelphia geredet. Die Strafverfolgungsbehörden kommen!!!", schrieb der 78-Jährige auf seiner Plattform Truth Social. Ähnliche Behauptungen stellte er auch bezüglich Michigan auf. Belege für diese Äußerungen lieferte er nicht.

Zuvor wurde verlautbart, dass nach einer Softwarepanne an den Wahlmaschinen ein Wahllokal in Pennsylvania zwei Stunden länger geöffnet hat als geplant. Ein Gericht im Bezirk Cambria billigte am Dienstag einen entsprechenden Antrag des Wahlvorstands. In dem Bezirk hatte der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump bei der Wahl im Jahr 2020 rund 70 Prozent der Stimmen erhalten.