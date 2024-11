Vorarlberger Landtag wählt schwarz-blaue Landesregierung

Der Vorarlberger Landtag wählt heute, Mittwoch, zum ersten Mal seit 2004 wieder eine schwarz-blaue Landesregierung. Damit geht die zehn Jahre währende Ära von Schwarz-Grün in Vorarlberg vorerst zu Ende. Trotz Stimmenanteilsverlusten bei der Landtagswahl am 13. Oktober stellt die ÖVP weiterhin fünf Regierungsmitglieder, die FPÖ zwei - wie bisher die Grünen. ÖVP und FPÖ verfügen im Landtag über 26 der 36 Mandate, haben also eine Zweidrittelmehrheit inne.