ÖVP und SPÖ setzen Sondierungen zu Regierungsbildung fort

Ähnlich wie am Dienstag sind die Sondierungsgespräche bis etwa 16 Uhr angesetzt. Danach werde es ein Statement geben, sagte SPÖ-Chef Andreas Babler. Bei der ÖVP stand das am Vormittag noch nicht fest. Am Vortag hatten sich Babler und ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer in getrennten Pressekonferenzen geäußert - und zwar dahingehend, dass es eine konstruktive Atmosphäre, aber auch viele offene Fragen gebe.