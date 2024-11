Alle Ergebnisse zur US-Wahl live: So steht es im Rennen ums Weiße Haus

Wird mit Kamala Harris zum ersten Mal in der US-Geschichte eine Frau Präsidentin? Oder kehrt Donald Trump zurück? Wegen der vielen Zeitzonen in den USA gibt es keine einheitliche Schließung der Wahllokale. Stattdessen endet die Wahl in den Bundesstaaten im Osten zuerst, den Abschluss bildet Hawaii. Die Besonderheiten des US-Wahlsystems führen dazu, dass die Entscheidung in nur einer Handvoll von Bundesstaaten, den sogenannten Swing States fällt.