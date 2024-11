Kollision an Kreuzung: 19-Jährige bei Verkehrsunfall in Mieders verletzt

Mieders – In Mieders kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall, an dem ein 58-Jähriger und eine 19-Jährige beteiligt waren. Die junge Frau fuhr auf der Stubaitalstraße (B 183) hinter dem 58-Jährigen, als dieser nach rechts zum Ortsteil Moos abbiegen wollte. Er wurde langsamer, was die 19-Jährige zum Anlass nahm, ihn während des Abbiegemanövers zu überholen.