Wie das „Tinder für Unternehmen“ bei der Suche nach dem Firmen-Nachfolger hilft

Im Vorjahr sind in Tirol 718 Unternehmen übergeben worden, bei rund jedem zweiten innerhalb der Familie. Angesichts der demografischen Entwicklung gewinnt das Thema für den Wirtschaftsstandort an Bedeutung. Rund 5000 Tiroler Betriebe brauchen in den nächsten fünf Jahren einen neuen Chef. Die Online-Nachfolgebörse kann bei der Suche helfen.