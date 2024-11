AREA 47: Dein Winter wird spektakulär

Österreichs größter Outdoor-Freizeitpark begeistert mit seinem neuen Winterprogramm voller Vielfalt. Vom Indoor-Biken mit Training-Sessions für Kinder über Firmen-Events und den Hochseilgarten bis hin zum Gang ins eiskalte Wasser: Das sind Abenteuer, die in Erinnerung bleiben!

Vergiss die klassischen Tiroler Winteraktivitäten! In der AREA 47 am Eingang zum Ötztal wartet ein Programm, das die eigene Komfortzone sprengt. Etwa im Indoor Bikepark als perfekten Ort für alle, die auch in der kalten Jahreszeit auf zwei Rädern Gas geben wollen – wetterunabhängig und auf 3.700 m² Fläche. Bei den Kids Sessions im November lernt der Nachwuchs unter fachkundiger Anleitung die Basics.

Am 4. Jänner steigt der New Year´s Bungy Bash ab 94 Metern von der Benni-Raich-Brücke. © AREA 47

Attraktive Saisonkarte für BikerInnen

Für alle leidenschaftlichen BikerInnen lohnt sich der Griff zur Saisonkarte (gültig bis 27.4.2025) besonders, denn hier gibt‘s endloses Bike-Vergnügen im Indoor Bikepark zu einem attraktiven Preis – heuer sogar günstiger als im Vorjahr! Erwachsene zahlen nur 290,- Euro, Kinder und Jugendliche 200,- Euro.

Die Saisonkarte ist das ideale Weihnachtsgeschenk für leidenschaftliche BikerInnen. © AREA 47/John Haines

Adrenalin, Kälte und Höhe – für Mutige gemacht

Für echte Mutproben hat die AREA 47 diesen Winter einiges zu bieten: Am 22. Dezember startet die Water AREA mit einem Eisbade-Event, das Herz und Kreislauf herausfordert. Der mehrfache Wakeboard-Weltmeister Daniel Fetz zeigt dir mit Atemtraining, wie du die Kälte bezwingst und gleichzeitig dein Immunsystem boostest. Ein Muss für alle, die dem Alltag die kalte Schulter zeigen wollen.

Eisbaden mit Wakeboard-Weltmeister Daniel Fetz. © AREA 47

Action pur zu jeder Jahreszeit

Am 4. Januar folgt der Höhepunkt für Adrenalin-Fans: Beim New Year’s Bungy Bash geht es 94 Meter von der Benni-Raich-Brücke in die Tiefe – ein Erlebnis, das garantiert für Herzklopfen sorgt und sich auch wunderbar als Gutschein unter dem Weihnachtsbaum macht. Oder wie wäre es mit luftiger Action? Der Hochseilgarten in 27 Metern Höhe ist der höchste seiner Art in Österreich und mit 138 Elementen eine Herausforderung für Schwindelfreie. Ein Ausflug auf der Unterseite der Achbrücke bleibt unvergessen und ist die perfekte Geschenkidee für alle, die luftige Abenteuer lieben.

Auch im Winter möglich: Hochseilgarten in 27 Metern Höhe. © AREA 47

Rückzugsort in der Natur

Neu in diesem Winter: Auch das Übernachtungsangebot in der AREA 47 hat erstmals geöffnet. Gemütliche Zweibettzimmer und urige Holz-Lodges laden dazu ein, das Wochenende vor Ort zu verbringen. Eine actiongeladene Aufmerksamkeit für Freunde, Familien oder KollegInnen, die ein besonderes Wintererlebnis suchen. Weiterer Vorteil: Die komfortablen Unterkünfte sind die perfekte Home-Base für actionreiche Bike-Sessions oder einen Ausflug in die nahegelegenen Skigebiete.

Erstmals Übernachtungsangebot in der AREA 47. © AREA 47