Wegweisende Initiativen aus den Tiroler Sparkassen

Von Lienz bis zum Arlberg: Die Tiroler Sparkassen sind seit mehr als 200 Jahren tief in der Region verwurzelt. Genauso lange engagieren sie sich für eine lebenswerte Zukunft.

Alles, was ein Unternehmen tut, hat Auswirkungen auf die Umwelt. Das gemeinsame Ziel der Tiroler Sparkassen ist es, diesen Einfluss so positiv wie möglich zu gestalten und zusammen mit ihren Kund:innen und Mitarbeiter:innen die grüne Transformation voranzutreiben. Aus Überzeugung haben sie Maßnahmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung – kurz ESG – definiert. Viele Meilensteine wurden bereits erreicht, aber es gibt noch einiges zu tun. Folgende Projekte aus den Sparkassen sind Beispiele, wie der Weg zu einer ökologisch und sozial nachhaltigen Zukunft gelingen kann.