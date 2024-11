Musk, Vance und Kennedy: Anwärter aus dem Trump-Universum für Posten im Weißen Haus

Der reichste Mann der Welt hat Trump im Wahlkampf mit viel Geld, seinem Online-Dienst X als Sprachrohr sowie eigenen Wahlkampfauftritten unterstützt. Eine derartige Einmischung eines Multimilliardärs in den Wahlkampf haben die USA noch nicht erlebt. Trump zeigte sich in seiner Siegesrede erkenntlich mit den Worten: „Ein neuer Stern ist geboren – Elon.“

Trump hat den 53-jährigen Hightech-Unternehmer für einen Posten in seiner Regierung vorgesehen, auf dem er Bürokratie abbauen und öffentliche Bedienstete vor die Tür setzen soll. Musk ist vor allem über sein Unternehmen SpaceX eng mit dem Pentagon und der Nasa verbunden – und unterliegt behördlicher Aufsicht, die in einer Trump-Regierung wegfallen könnte.

Trump machte den Senator James David Vance im Juli zu seinem Vizepräsidentschaftskandidaten. Der erzkonservative Hardliner, der sich aus armen Verhältnissen in Ohio nach oben kämpfte und mit dem Bestseller „Hillbilly-Elegie“ bekannt wurde, hat eine 180-Grad-Wende hinter sich: 2016 hatte er über Trump noch entsetzt geschrieben, dieser werde womöglich „Amerikas Hitler“ werden. Als es für ihn aber darum ging, Senator in Ohio zu werden, wandelte sich Vance zum glühenden Unterstützer des Republikaners.

Trump nennt Richard Grenell „meinen Gesandten“. Als solcher sorgte Grenell in Deutschland für viel Unmut, indem er in seinen zwei Jahren als US-Botschafter in Berlin (2018-2020) die Bundesregierung mehrfach öffentlich über die seiner Ansicht nach richtige Außenpolitik belehrte. Der 58-Jährige war als bedingungsloser Unterstützer des Republikaners im Wahlkampf aktiv und hofft auf den Posten des Außenministers. Er wird auch für das Amt des Nationalen Sicherheitsberaters gehandelt.

John F. Kennedy kündigte an eine „große Rolle“ in der Gesundheitsversorgung zu spielen.

Der Neffe des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy trat bei der Präsidentschaftswahl selbst als unabhängiger Kandidat an. Im August setzte er seinen Wahlkampf jedoch aus und sprach Trump seine Unterstützung aus. Zum Dank sicherte der Republikaner Kennedy zu, dass er unter ihm eine „große Rolle“ in der Gesundheitsversorgung spielen werde. Kennedy, der Verschwörungslügen über Impfungen verbreitet, wird nun als künftiger Gesundheitsminister gehandelt. In seiner Siegesrede kündigte Trump an, Kennedy werde „Amerika wieder gesund machen“.