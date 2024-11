Wohnmobil und Lenker fingen an Tankstelle in Strass Feuer: Benzin entzündete sich

Wegen einer defekten Benzinpumpe kehrte ein 57-jähriger Deutscher an einer Tankstelle in Strass zu. Beim Hantieren an der Vorrichtung überschüttete der Mann das Fahrzeug und sich mit Benzin, das schließlich zu brennen begann.

Strass im Zillertal – Am Mittwoch kam es an einer Tankstelle in Strass zu einem Wohnmobilbrand. Ein 57-jähriger Deutscher lenkte zuvor sein Wohnmobil aus dem Zillertal kommend in Fahrtrichtung Norden. Aufgrund einer defekten Benzinpumpe des Wohnmobils überbrückte der Lenker diese Funktion manuell.