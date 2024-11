Salzburg sorgte in Champions League für die rot-weiß-rote Erlösung

Nun ist auch Österreich in der „neuen“ Champions League angekommen. Der FC Red Bull Salzburg sorgte am Mittwoch mit einem 3:1 bei Feyenoord Rotterdam für die ersten Punkte und einen historischen Fußballmoment aus heimischer Sicht.

Rotterdam – Red Bull Salzburg hat im vierten Spiel den Tor- und Punkte-Bann in der Champions League gebrochen. Großen Personalsorgen und schlechten Leistungen in den vergangenen Wochen zum Trotz feierten die Bullen bei Feyenoord Rotterdam am Mittwoch einen verdienten 3:1-(1:0)-Erfolg und könnten damit eine Trendwende eingeleitet haben. Salzburgs erste CL-Saisontore erzielten Karim Konate (45.+2, 58.) und Daouda Guindo (86.), Konate verpasste vom Elferpunkt sogar ein Triple (85.).