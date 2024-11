Waldbrand nahe Los Angeles außer Kontrolle geraten

In der Nähe der US-Westküstenmetropole Los Angeles ist am Mittwoch ein von heftigen Winden angefachter Waldbrand außer Kontrolle geraten. Nach Angaben der Feuerwehr von Ventura County hatte sich der Brand bis zum Nachmittag auf 4.200 Hektar ausgebreitet und den Vorort Camarillo mit 70.000 Einwohnern erreicht. "Dieses Feuer bewegt sich gefährlich schnell", sagte Feuerwehrchef Dustin Gardner.

Mehrere Menschen wurden laut Behörden verletzt und in örtliche Krankenhäuser gebracht. Lokalsender zeigten Aufnahmen von luxuriösen Häusern im Gebiet Camarillo Heights, die in Flammen standen. Auf Luftaufnahmen war zu sehen, wie Leute weiter oben in den Hügeln verzweifelt Pferde in Anhänger luden, während in der Nähe Flammen aufloderten.