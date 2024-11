Prozess in Steyr wegen Verkaufs von ungenießbarem Fleisch

Ein 47-Jähriger steht am Montag in Steyr vor Gericht, weil er in seinem Schlachtbetrieb im Traunviertel gegen das Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz verstoßen haben soll. Ihm wird u.a. vorgeworfen, vom Amtstierarzt als nicht zum Verzehr geeignet eingestuftes Fleisch in seinem Geschäft in Wien verkauft zu haben. Weiters dürfte er amtliche Beglaubigungsnachweise für geschlachtete Schweine gefälscht haben. Ein zweiter Angeklagter soll ihm dabei geholfen haben.