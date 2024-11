Hunderte gedachten bei "Light of Hope" der Novemberpogrome

Mehrere hunderte Menschen sind am Donnerstag auf Initiative von Israelitischer Kulturgemeinde (IKG) und Jüdischer Jugend Wiens durch die Wiener Innenstadt gezogen, um der Novemberpogrome von 1938 zu gedenken. Allgegenwärtig war bei dem Lichtermarsch, an dem u.a. die Ministerinnen Karoline Edtstadler (ÖVP) und Leonore Gewessler (Grüne) sowie NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger und der geschäftsführende SPÖ-Klubobmann Philip Kucher teilnahmen, auch der Terrorangriff der Hamas.

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurden im gesamten "Deutschen Reich" systematisch Synagogen in Brand gesteckt, jüdische Geschäfte geplündert und Jüdinnen und Juden misshandelt. Allein in Österreich wurden damals mindestens 30 Juden getötet, 7.800 verhaftet und aus Wien rund 4.000 sofort ins Konzentrationslager Dachau deportiert. Die Übergriffe vom 9. November 1938 hätten in den Gaskammern von Mauthausen, Auschwitz und Treblinka geendet, erinnerte IKG-Präsident Oskar Deutsch in seiner Rede am Judenplatz. Begonnen habe der Antisemitismus aber "mit dem Wort, mit der Beleidigung, mit der Lüge, mit dem Gerücht über den Juden". Die Pogrome seien zwar von oben verordnet worden, doch alle hätten zugeschaut und viele mitgemacht.