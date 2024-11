Mentale Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz

Psychisches und physisches Wohlbefinden am Arbeitsplatz – die iDEALTOURS-Investition in die Gesundheit und Zufriedenheit der Mitarbeitenden trägt maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens bei. Das gemeinsame Zubereiten von Mahlzeiten in der Mitarbeiterküche und ungezwungene Kaffeepausen stärken den Teamgeist.

Durch ein ganzheitliches Konzept, das Coaching, flexible Arbeitszeiten, Weiterbildung und Erholung umfasst, schafft iDEALTOURS eine Atmosphäre, in der sich die Mitarbeitenden wohlfühlen und motiviert sind, ihr volles Potenzial zu entfalten.

In den vergangenen Jahren hat das Thema mentale Gesundheit am Arbeitsplatz stark an Bedeutung gewonnen. Unternehmen auf der ganzen Welt erkennen, dass die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeitenden ein zentraler Faktor für den Erfolg ist. Auch das Tiroler Reiseunternehmen iDEALTOURS hat diese Erkenntnis verinnerlicht und setzt auf eine Unternehmenskultur, in der mentale Gesundheit und Wohlbefinden gefördert werden. Die Geschäftsführerin Susanne Neuhauser betont: „Fühlt man sich mental gesund, ist man automatisch zufriedener mit seiner Arbeit und kann Stress besser bewältige­n.“

Resilienz und Wohlbefinden als Basis für den Erfolg

„Urlaub ist essenziell, um neue Kraft zu tanken und mit frischen Ideen zurückzukehren.“ Susanne Neuhauser, Geschäftsleitung

iDEALTOURS, ein familien­geführtes Unternehmen aus Tirol, hat sich als führender Reiseanbieter etabliert. Sein Erfolg basiert auf einem gesunden, motivierten und gut ausgebildeten Team. Seit 2022 trägt das Unternehmen das Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF). Dabei betont der Traditionsbetrieb nicht nur die Bedeutung physischer Gesundheit, sondern rückt vor allem das psychische Wohlbefinden seiner Mitarbeitenden in den Vordergrund.

Willkommen in der iDEALTOURS-Familie! Tirols führender Reiseanbieter bietet motivierten Menschen, die in einem gut ausgebildeten und leistungsbereiten Team mitarbeiten wollen, gute Aufstiegsmöglichkeiten. © David Johansson

Ein gesundes Arbeitsumfeld, das psychisches Wohlbefinden fördert, bietet zahlreiche Vorteile – sowohl für den Einzelnen als auch für das gesamte Unternehmen. Mitarbeitende, die sich mental stark fühlen, arbeiten effizienter, sind zufriedener und tragen zu einer positiven Unternehmenskultur bei. Gleichzeitig wird die Kommunikation im Team klarer, Missverständnisse werden minimiert und das Arbeitsklima verbessert sich. All das sorgt dafür, dass die Mitarbeitenden ihre Aufgaben mit mehr Freude und Motivation angehen, was letztlich auch der Unternehmens­entwicklung zugutekommt.

Coaching und Prävention zur Unterstützung

Besonderes Augenmerk legt iDEALTOURS auf die Prävention von psychischen Belastungen. Um zu vermeiden, dass sich Mitarbeitende durch Stress oder Überforderung langfristig krank fühlen oder sogar ausfallen, bietet das Unternehmen seit einiger Zeit ein kostenloses Coaching mit erfahrenen Psychotherapeutinnen an. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die individuelle Resilienz der Mitarbeitenden zu stärken und ihnen Techniken zur Stressbewältigung an die Hand zu geben. Neuhauser erklärt: „Mit unserem Coaching-Benefit öffnen wir uns der Thematik und tragen zur Enttabuisierung bei. Das ist vor allem für die jüngeren Generationen wichtig.“

Das Coaching-Angebot hat nicht nur das Ziel, die Mitarbeitenden in ihrem Berufsalltag zu unterstützen, sondern auch, ihnen Werkzeuge für das private Leben mitzugeben. Viele der erlernten Techniken können auch im Alltag angewendet werden und helfen dabei, schwierige Situationen besser zu meistern. Dieses präventive Konzept fördert die langfristige mentale Gesundheit und trägt dazu bei, dass sich die Mitarbeitenden langfristig wohlfühlen und ihr volles Potenzial ausschöpfen können. „Gesunde Mitarbeitend­e, gesundes Unternehmen“, fasst Neuhauser die Philosophie zusammen.

Flexibilität für eine optimale Work-Life-Balance

Neben dem Coaching legt der Reiseveranstalter großen Wert auf flexible Arbeitszeiten und eine ausgewogene Work-Life-Balance. Hierzu gehören Angebote wie Gleitzeit, Homeoffice sowie die Möglichkeit, an Informations- und Dienstreisen teilzunehmen. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, dass sich die Mitarbeitenden nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Bereich wohler fühlen und mehr Zufriedenheit erleben. Ein ausgewogenes Verhältnis von Arbeit und Freizeit ist ein weiterer wichtiger Baustein, um langfristig motiviert und gesund zu bleiben.

Das Unternehmen hat erkannt, dass die Flexibilität im Arbeitsalltag zu einer höheren Produktivität führen kann, da die Mitarbeitenden ihre Aufgaben in einem Umfeld erledigen, das ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht. Dies fördert die Effizienz und trägt zur langfristigen Bindung der Mitarbeitenden bei.

Urlaub als Schlüssel zur Erholung

Ein weiterer wichtiger Aspekt, den Idealtours in den Vordergrund stellt, ist die Bedeutung von Urlaub als Erholungsquelle. Susanne Neuhauser betont: „Urlaub ist essenziell, um neue Kraft zu tanken und mit frischen Ideen zurückzukehren.“ Gerade in einer schnelllebigen Arbeitswelt, in der der Druck oft hoch ist, braucht es regelmäßige Auszeiten, um langfristig leistungsfähig zu bleiben.

Das Reiseunternehmen sieht den Urlaub nicht nur als eine notwendige Pause, sondern als einen Schlüssel zur Steigerung des Wohlbefindens und der Motivation. Das Unternehmen hat sich dies auch bei der Unterstützung externer Initiativen zu Herzen genommen und fördert den curo-Pflegeaward, eine Auszeichnung, die den Einsatz von Pflegekräften ehrt. Durch das Sponsoring von Reisegutscheinen zeigt das Familienunternehmen seine Wertschätzung für die harte Arbeit der Pflegekräfte, die tagtäglich außergewöhnliche Leistungen im Gesundheitswesen erbringen. Diese Aktion spiegelt auch die eigene Unternehmensphilosophie wider: Die Gesundheit der Mitarbeitenden ist entscheidend für den Erfolg des Unternehmens.

Gesundheit als Erfolgsfaktor

Für Neuhauser steht fest: Gesunde und zufriedene Mitarbeitende sind das Fundament des unternehmerischen Erfolgs. Die Auszeichnung mit dem Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung ist ein Beleg dafür, dass das Unternehmen eine nachhaltige Gesundheitsstrategie verfolgt, die weit über kurzfristige Maßnahmen hinausgeht. Gesunde Arbeitsbedingungen und die Förderung von Weiterbildung sowie gemeinsamen Aktivitäten sind zentrale Bestandteile der Unternehmenskultur.

Über die firmeneigene „Ideal­tours-Akademie“ haben die Mitarbeitenden zudem die Möglichkeit, sich stetig weiterzuentwickeln. Das Unternehmen investiert nicht nur in die physische und mentale Gesundheit seiner Mitarbeitenden, sondern auch in ihre berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Neu­hauser erklärt: „Indem wir in ihre Entwicklung investieren, profitieren wir täglich von ihrer Motivation.“

Langfristige Bindung durch ein gesundes Umfeld

Ein gesundes Arbeitsumfeld schafft die Basis für eine langfristige Bindung der Mitarbeitenden an das Unternehmen. Diese Philosophie zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Unternehmensstruktur. Mit Maßnahmen wie dem Coaching-Angebot, flexiblen Arbeitsmodellen und der Förderung einer guten Work-Life-Balance wird eine Umgebung geschaffen, in der sich die Mitarbeitenden entfalten und ihr Bestes geben können. Nicht zuletzt fördert das Unternehmen durch seine Initiativen auch die Nachhaltigkeit: Langfristig beschäftigte und zufriedene Mitarbeitende tragen maßgeblich dazu bei, dass das Unternehmen stabil und erfolgreich bleibt.