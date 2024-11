Exklusive Stanglwirt Kitchen Party „Löffel & Glas“ feiert Premiere

Am 28. November lädt der Stanglwirt erstmals zur „Löffel & Glas – Stanglwirt Kitchen Party“ ein. Der exklusive Abend vereint exzellente Kulinarik und preisgekrönte Weine in geselliger Atmosphäre und verspricht ein Genusserlebnis der Extraklasse.

An diesem besonderen Abend feiert das Stanglwirt-Team auch zwei wichtige Anlässe: Thomas Ritzer, Küchendirektor des Hauses, begeht sein 20-jähriges Jubiläum, und Walter Kaltschik, Stanglwirts Weindirektor und frisch gekürter „Falstaff Sommelier des Jahres“, wird die Gäste mit einer erlesenen Auswahl ausgezeichneter Weine verwöhnen, die perfekt zu den kulinarischen Highlights des Abends passen.

Nach der herzlichen Begrüßung durch die Gastgeberfamilie Hauser haben die Gäste die Gelegenheit, an den Live-Kochstationen außergewöhnliche Gerichte zu entdecken. Die Starköche Holger Stromberg, Hannes Müller, Hubert Wallner, Philip Rachinger, Elmar Simon, Jürgen Wolfsgruber, Tony Vrarsanos und Evelin Wild werden ihre meisterhaften Kreationen vor den Augen der Gäste zubereiten und so Einblicke in ihre Kochkunst und Kreativität gewähren.