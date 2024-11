Am Mittwochmorgen war das Nachtdienstteam des Roten Kreuzes Imst unterwegs, als sie ein kleines weißes Tierchen alleine am Straßenrand kauern sahen. Sofort hielten die Einsatzkräfte an und fanden ein kleines Lämmchen vor, das – von seiner Herde getrennt – zitternd und orientierungslos im Gras kauerte.