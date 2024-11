Suche eingestellt: Bäuerin (86) bei Brand in Südtirol wohl umgekommen

Pfitsch – Im Fall einer nach einem Brand eines Bauernhofes am Dienstag vermissten 86-Jährigen im Südtiroler Pfitsch ist die Suche ergebnislos eingestellt worden. Die Frau dürfte bei dem Brand ums Leben gekommen sein, hieß es am Donnerstag in Südtiroler Medien. Ermittler gingen aufgrund der Beweislage und Zeugenaussagen vom Tod der Frau aus. Die Flammen dürften vom Ofen in der Stube ausgegangen sein, wo die Frau ihren Schlafplatz gehabt hatte. Spürhunde suchten vergeblich nach ihr.