„Das ist jemand, der mich begleitet!“

Alles Clara unterstützt sie flexibel und ungesehen durch digitale Beratung und Begleitung. Über die Alles Clara App werden Ratsuchende mit professionellen Berater:innen verbunden. Im datensicheren Chat erhalten sie Unterstützung, Orientierung und Stärkung. Sie werden so lange, wie nötig, digital begleitet und dort, wo notwendig, an passende Angebote verwiesen. Die Fragestellungen und Anlassfälle sind so individuell wie all unsere Familie. Sie gehen von der Vorbereitung auf Pflege und Krankheit über akute Fragen zu Pflegerischem, Finanziellem oder der Organisation des Alltags bis zu komplexen familiären Herausforderungen, die Einfluss auf viele Lebensbereiche haben, wie nach einem Schlaganfall oder Sturz. Viele dieser Themen werden zeitlich und örtlich unabhängig in der Schrift gelöst; bei Bedarf kann über die App auch (video-)telefoniert werden.