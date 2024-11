Diebstähle aus Tiefgarage in Telfs: Motorrad wieder aufgetaucht

Telfs – Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag aus zwei Tiefgaragen in Telfs ein Motorrad und ein Quad gestohlen. Das gestohlene Motorrad wurde am Donnerstag gegen 17.50 Uhr von einer Bewohnerin des Gebäudes in einer anderen Tiefgarage entdeckt. Sie verständigte die Polizei. Das Motorrad wurde dem Besitzer zurückgegeben.