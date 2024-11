Warum Prinz William und Heidi Klum gemeinsam in Südafrika sind

Kapstadt – Das deutsche Supermodel und der britische Kronprinz, eine interessante Kombination. Heidi Klum ist medial zwar omnipräsent, aber dass sie an der Seite von Prinz William steht, ist doch eher selten. Gemeinsam haben die beiden jetzt an der Verleihung des „Earthshot Prize 2024“ in Südafrika teilgenommen. „Danke für all die großartige Arbeit, die Sie leisten“, schrieb Klum in einem Instagram-Post mit Verweis auf den britischen Thronfolger, mit dem sie auf Bildern auch gemeinsam zu sehen war. Gekleidet in einem orangefarbenen, asymmetrischen Kleid überreichte die 51-Jährige in der Touristenmetropole Kapstadt den Preis an einen der Kategorie-Gewinner.