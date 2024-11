Schlager lauschen, Eis schlecken und der erste Glühwein: Das ist am Wochenende los in Tirol

Die Kombination könnte vielfältiger nicht sein. Die Events am Wochenende in Tirol spiegeln die Übergangszeit perfekt wider. Während einige schon am Christkindlmarkt flanieren oder Skifahren, können andere noch das letzte Eis „ausschlecken“. In Innsbruck wird außerdem der Schlager groß gefeiert. Diese und viele weitere Veranstaltungen in unseren Tipps.