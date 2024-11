33-jährige Abgängige in Dölsach tot aufgefunden, Polizei ermittelt

Dölsach – Am Donnerstag wurde in Dölsach eine 33-jährige Frau tot aufgefunden. Laut ersten Informationen der Polizei war die Frau seit Montag abgängig. Die Todesursache sei noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Eine gerichtliche Obduktion wurde durch die Staatsanwaltschaft Innsbruck angeordnet. Das Landeskriminalamt (LKA) hat die Ermittlungen übernommen.

Die 33-Jährige stammt aus Oberlienz und wurde zuletzt am 4. November in einem Café in Lienz gesehen. Seit sie verschwand, wurde sie von Verwandten, Bekannten und Freunden über Social Media gesucht. Zahlreiche Aufrufe, die auch immer weiter geteilt wurden, erschienen. Sobald der Tod der Oberlienzerin bekannt wurde, standen die Postings im Zeichen des Mitgefühls mit der Familie.