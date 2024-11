Fußgängerin und E-Scooter-Fahrer bei Unfall in Innsbruck verletzt

Innsbruck – In der Innsbrucker Museumstraße kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall. Ein 59-jähriger Mann war gegen 16.15 Uhr mit seinem E-Scooter auf dem Radfahrstreifen in Richtung Osten unterwegs. Gleichzeitig wollte eine 62-jährige Frau die Museumstraße zu Fuß überqueren und betrat, zwischen den Autos hindurch, den Radfahrweg.