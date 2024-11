EU-Gipfel - Nehammer skeptisch zu EU-Schuldenaufnahme

Mit Blick auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union (EU) hält Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) es für verfrüht, um über eine gemeinsame EU-Schuldenaufnahmen zu reden. Zuerst müssten Maßnahmen festgelegt werden, wie Europas Wirtschaft gestärkt werden kann, sagte Nehammer am Freitag vor dem EU-Gipfel in Budapest. Der Kapitalmarkt müsse gestärkt werden, um die notwendigen Investitionen anzuregen.

"Zuerst die Frage, (...) was können wir tun, um die Infrastruktur der Europäischen Union - die Schienennetze, die Straßennetze - besser auszubauen. Einen gemeinsamen Energiemarkt zum Beispiel zu schaffen", so der Kanzler gegenüber Journalisten. Bei der Finanzierung habe die EU ein großes Defizit, "und das heißt: Kapitalmarkt". "Wir brauchen die Bankenunion. Wir brauchen den gemeinsamen Finanzplatz, wir brauchen Risikokapital, das dann dazu verwendet werden kann, um eben Investitionen anzuregen und voranzutreiben." Die gemeinsame Schuldenaufnahme im Zuge der Covid-Pandemie habe weiters zu einer starken Zinsbelastung geführt, meinte der Kanzler.

Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten am Freitag in der ungarischen Hauptstadt darüber, wie Defizite bei der Konkurrenzfähigkeit der europäischen Wirtschaft angegangen werden sollen. Der italienische Ex-Premier und frühere Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, hatte die dafür nötigen Investitionen in einem Bericht mit rund 800 Mrd. jährlich beziffert. "Business as usual ist keine Option mehr", heißt es dazu im Entwurf für die geplante Gipfelerklärung, der der APA vorliegt. Wie die entsprechenden Maßnahmen finanziert werden, dürfte aber auch in Zukunft noch für Diskussionen sorgen.

Laut dem scheidenden EU-Ratspräsidenten Charles Michel könnte die Europäische Investitionsbank (EIB) ein "machtvolles Instrument sein", um "mehr privates Geld für Investitionen zur Verfügung zu stellen". EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola betonte ihrerseits, dass sich Europa auf Wirtschaftswachstum und mehr Arbeitsplätze konzentrieren müsse. "So können wir weiterhin unsere umfassenden sozialen Sicherheitsnetze haben", sagte sie zum Auftakt des Gipfels.

Zum Wahlsieg von Ex-US-Präsident Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen unterstrich Metsola, dass Europa "nicht reagieren, sondern agieren" müsse. "Wenn wir nicht wegschauen, werden wir nicht eingezwängt - oder hinausgedrängt", sagte sie. Trump hatte hohe Importzölle angekündigt, die auch in der europäischen Wirtschaft und Politik für Besorgnis sorgen.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz betonte, Europa müsse für mehr Wettbewerbsfähigkeit die "Hemmschuhe" ausziehen. "Das gelingt, indem wir mehr Kapital mobilisieren. Das gelingt aber auch durch massiven Bürokratieabbau." Europa müsse angesichts der Wahl von Trump auch mehr in seine eigene Sicherheit investieren - er verwies dabei auf das NATO-Ziel für Verteidigungsausgaben von zwei Prozent. Trump hatte bereits in seiner ersten Amtszeit (2017-2021) die NATO-Verbündeten wegen ihrer niedrigen Ausgaben heftig gerügt. Er hatte sogar wiederholt mit dem Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem Verteidigungspakt gedroht - was wohl das Ende des Bündnisses bedeuten würde.