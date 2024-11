EU will Handelskonflikt mit Trump abwenden

Die Europäische Union will nach dem Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl ihre Wirtschaft stärken und einen drohenden Handelskonflikt abwenden. Die Staats- und Regierungschefs verabschiedeten dazu am Freitag eine Budapester Erklärung für mehr Wettbewerbsfähigkeit. Um höhere US-Zölle auf europäische Produkte zu verhindern, setzt EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen auf einen möglichen Deal mit Trump.

Mit einem Auftrag an die EU-Kommission, die Harmonisierung der europäischen Wirtschaft voranzutreiben, wurde der zweitägige Gipfel der EU-Staats- und Regierungschef in Budapest beendet. Um die nötigen Investitionen für eine Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit zu finanzieren, soll verstärkt privates Geld mobilisiert werden. Beim Einsatz öffentlicher Mittel sind sich die EU-Staaten aber noch nicht eins.

Bis Juni 2025 werde die Brüsseler Behörde konkrete Vorschläge machen, wie der Binnenmarkt der Europäischen Union vertieft werden kann, erklärte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einer anschließenden Pressekonferenz. Auch die Kapitalmärkte sollen stärker integriert werden. Damit soll erreicht werden, dass die Ersparnisse in der EU verstärkt in europäische Unternehmen investiert werden und nicht abfließen.

Die EU-Spitzen hatten sich am Freitag mit der Frage auseinander gesetzt, wie die Wettbewerbsfähigkeit des Union gestärkt werden kann. Der italienische Ex-Premier und frühere Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, hatte die dafür nötigen Investitionen in einem jüngst vorgestellten Bericht mit rund 800 Mrd. jährlich beziffert.

Bei der Frage der Finanzierung gehen die Meinungen unter den Mitgliedstaaten noch teils auseinander. In der Gipfelerklärung blieb es daher bei einer recht unverbindlichen Formulierung: "Wir werden die Entwicklung neuer Instrumente prüfen. Wir werden weiterhin an der Einführung neuer Eigenmittel arbeiten." Zudem wird auf die umzusetzende Kapitalmarkt sowie die Europäische Investitionsbank (EIB) verwiesen, um private Gelder zu mobilisieren.

"Zuerst die Frage, (...) was können wir tun, um die Infrastruktur der Europäischen Union - die Schienennetze, die Straßennetze - besser auszubauen. Einen gemeinsamen Energiemarkt zum Beispiel zu schaffen", so der Kanzler gegenüber Journalisten. Bei der Finanzierung habe die EU ein großes Defizit, "und das heißt: Kapitalmarkt". "Wir brauchen die Bankenunion. Wir brauchen den gemeinsamen Finanzplatz, wir brauchen Risikokapital, das dann dazu verwendet werden kann, um eben Investitionen anzuregen und voranzutreiben." Die gemeinsame Schuldenaufnahme im Zuge der Covid-Pandemie habe weiters zu einer starken Zinsbelastung geführt, meinte der Kanzler.

Bereits am Donnerstagabend kamen die EU-Spitzen zu einem Abendessen in der ungarischen Hauptstadt zusammen, um sich unter anderem über die Zukunft der transatlantischen Beziehungen nach der Wahl von Trump zum US-Präsidenten auszutauschen. Europa sei besser aufgestellt für eine kommende US-Regierung unter Trump als während der ersten Amtszeit des Republikaners, meinte dazu Kanzler Nehammer am Freitag in der Früh.