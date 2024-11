Arbeitsunfall in Holzbetrieb in Imst: Latten bohrten sich in Hand und Unterarm eines 64-Jährigen

Imst – Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Donnerstagabend in einem Holzbetrieb in Imst. Ein 64-jähriger Arbeiter wurde dabei verletzt.

Der Mann schlichtete Holzbretter in eine Maschine, die daraus kleine Latten fertigt. Ein Holzstau in der Maschine, stoppte die Produktion. Deshalb öffnete der Arbeiter selbstständig die Sicherheitsabsperrung der Maschine und versuchte, den Holzstau zu entfernen. Dabei brach ein Brett und eine Latte bohrte sich in die Hand, eine weitere in den Unterarm des 64-Jährigen. Der Verletzte konnte sich noch selbst zu einem Arbeitskollegen bewegen, der die Rettungskette in Gang setzte.