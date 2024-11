76-Jähriger am Hintertuxer Gletscher bei Zusammenstoß mit Skilehrerin verletzt

Tux – Am Donnerstagvormittag fuhr eine 27-jährige dänische Skilehrerin mit einer sechsköpfigen Gruppe am Hintertuxer Gletscher auf einer roten Piste. Es kam zum Zusammenstoß mit einem 76-jährigen Skifahrer, der dadurch stürzte.

Die dänische Landeskilehrerin leistete sofort Erste Hilfe und setzte den Notruf ab. Der Verunfallte wurde in der Folge vom Team des Notarzthubschraubers weiter versorgt und mit schweren Verletzungen am Oberkörper in das Krankenhaus nach Schwaz gebracht. (TT.com)