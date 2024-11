Terrorplan am Wiener Hauptbahnhof: Verurteilter 17-Jähriger wieder in U-Haft

Wien – Jener 17-Jährige, der sich am 11. September 2023 im Namen des „Islamischen Staat“ (IS) mit einem Kampfmesser zum Wiener Hauptbahnhof begeben hatte, um am Bahnhofsgelände auf Passanten einzustechen, befindet sich wieder im Gefängnis. Freitagmittag wurde über ihn vom Landesgericht für Strafsachen die U-Haft verhängt. Als Haftgrund wurde Tatbegehungsgefahr angenommen, teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn mit. Der U-Haft-Beschluss ist rechtskräftig.

„Er hatte leider Zugang zum Handy“, kommentierte David Jodlbauer, der Rechtsvertreter des Jugendlichen, gegenüber der APA die jüngsten Entwicklungen. Der 17-Jährige, der im Zusammenhang mit dem nicht umgesetzten terroristischen Vorhaben am Hauptbahnhof sieben Monate in U-Haft gesessen war und damit den größten Teil des über ihn im Frühjahr verhängten Strafteils bereits abgesessen hatte, war nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis in einer betreuten WG untergekommen, die sich um die Resozialisierung Jugendlicher kümmert.

Auf den 17-Jährigen war die DSN erstmals am 10. September 2023 – einen Tag vor dem geplanten Anschlag am Hauptbahnhof – aufmerksam geworden. Der jugendliche IS-Anhänger, der sich innerhalb weniger Monate übers Internet radikalisiert hatte, kündigte in einem einschlägigen Telegram-Kanal anderen Sympathisanten der radikalislamistischen Terrormiliz in holprigem Englisch an: „I make inshallah attacke in vienna.“ Auf die Nachfrage, wann er „es“ machen werde, antwortete er später: „Im make today“, wobei er ein Foto von sich in den Chat stellte, das ihn mit einem Kampfmesser, Handschuhen und in Tarnkleidung vor einem auf die Wand gesprühten IS-Logo zeigte. (APA)