Husten, Schnupfen, Heiserkeit: Krankheitswelle bei Kindern im Herbst – und was dagegen hilft

Als das Kind am Ende der Herbstferien plötzlich über Halskratzen und Gliederschmerzen klagte, stellte sich mir die Frage, was brütet es wohl aus? Welche Bakterien oder Viren sind es, die dem Kleinen zu schaffen machen? Eine eindeutige Antwort kann nur ein Test liefern. Bestimmte Symptome lassen aber Schlüsse über die Art der Erkrankung zu:

Die Symptome von meinem kleinen Patienten waren zum Glück kein Keuchhusten, sondern lediglich eine kleine Erkältung . Die „Gliederschmerzen“ haben sich durch ausreichend Schlaf von selbst erledigt, den kratzenden Hals konnten wir mithilfe meiner (leider schon verstorbenen) Großmutter beseitigen. Sie hatte im Herbst immer einen schwarzen Rettich mit Sirup in der Speis' stehen. „Der beste Hustensaft“, betonte sie öfters. Und ich muss ihr recht geben. Kein Mittel aus der Apotheke hat annähernd so gut geschmeckt – und geholfen. Danke, Oma!

Zubereitung: Vom Rettich am Strunk einen Deckel abschneiden. Den Rettich etwas aushöhlen. Kandiszucker hineingeben. Ein Loch auf der Unterseite in die Knolle machen und schließlich über ein Glas stellen. Den abgeschnittenen Deckel wieder draufsetzen und den Rettich einige Stunden oder über Nacht stehen lassen. Der Zucker verflüssigt sich und aus dem feinen Loch an der Unterseite tritt nach und nach der fertige Hustensaft aus.

Nicht immer bekommt man die Symptome schnell wieder in den Griff und nicht immer ist es möglich, auf Pflegeurlaub zurückzugreifen und die Betreuung der kleinen PatientInnen selbst zu übernehmen. Nicht jede Familie hat Verwandte in der Nähe, die auch Zeit haben und spontan aushelfen können.

In Fällen wie diesen springen„Notfallmamas" bei der Betreuung zuhause ein. Dieses Angebot gibt es in Tirol für Kinder von 0 bis 18 Jahren seit 25 Jahren. Wie so ein Einsatz abläuft und wie man zu einer „Notfallmama" kommt, erklären Martha Salchner vom Verein KiB children care und Elternbildung-Geschäftsführerin Flora Papanthimou, die das Angebot selbst mehrmals in Anspruch genommen hat.