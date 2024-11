Enteignet, verfolgt, vertrieben: Neue Tafel macht Geschichte der „Schindler-Villa“ sichtbar

Vergangenheit wird sichtbar gemacht: Am Rennweg 10 in Innsbruck erinnert seit Freitag eine Informationstafel an die facettenreiche Geschichte der „Schindler-Villa“: Errichtet für den erfolgreichen jüdischen Unternehmer Hugo Schindler, wurde das Haus später „arisiert“, Gauleiter Franz Hofer zog dort ein. Zur Enthüllung der Gedenktafel kam Bestellerautorin Meriel Schindler, Enkelin des einstigen Besitzers, nach Innsbruck.