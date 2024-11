WSG Tirol schlug noch einmal auf dem Transfermarkt zu und holte Verteidiger

Wattens - Die WSG Tirol hat auf eine Verletzungsmisere in der Abwehr reagiert und den 24-jährigen Deutschen Jonas David verpflichtet. Der Innenverteidiger war in der vergangenen Saison vom Hamburger SV an Hansa Rostock verliehen gewesen. Sein Vertrag beim HSV wurde dann im September aufgelöst, David war als vertragsloser Spieler damit ablösefrei zu haben. Für Deutschlands U20-Team absolvierte der 1,92-m-Mann insgesamt vier Spiele.