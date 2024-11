41-jährige Skifahrerin nach Unfall in Sölden ins Krankenhaus geflogen

Sölden – Eine verunfallte Skifahrerin musste am Freitag mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus Zams eingeliefert werden. Die 41-Jährige war gegen 13.20 Uhr am Tiefenbachferner auf der Skipiste 38 verkantet und in weiterer Folge gegen eine Markierungsstange geprallt.