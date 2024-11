Russische Drohnenangriff: Brand nahe Hafen von Odessa

Russische Drohnen sind einem Medienbericht zufolge am späten Freitagabend in der Nähe des ukrainischen Schwarzmeerhafens Odessa eingeschlagen und haben dort einen Großbrand ausgelöst. Die örtliche Internetzeitung "Dumskaya" veröffentlichte über Telegram Bilder von in Flammen stehenden Gebäuden und Autos außerhalb der Stadt. Bereits zuvor hatten sich russische Angreifer und ukrainische Verteidiger erneut schwere Kämpfe entlang der Fronten im Osten der Ukraine geliefert.