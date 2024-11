Krise in Bolivien: Morales von Kandidatur ausgeschlossen

Ein Verfassungsgericht in Bolivien hat Ex-Präsident Evo Morales von einer erneuten Kandidatur ausgeschlossen und damit eine neue Phase in der lang anhaltenden politischen Krise des Landes eingeläutet. Morales, der Bolivien von 2006 bis 2019 regierte, hatte sich um die Kandidatur seiner linksgerichteten MAS-Partei beworben. Wie am Freitag bekannt wurde, entschied das Verfassungsgericht jedoch, dass die Amtszeit von Präsidenten definitiv auf zwei Amtszeiten beschränkt sei.

Dies gelte unabhängig davon, ob es sich um aufeinanderfolgende oder nicht aufeinanderfolgende Amtszeiten handle, so das Urteil. Morales wollte an sich seinem ehemaligen Mentor und jetzigen Rivalen, Präsident Luis Arce, das Amt streitig machen.

"Zweifellos wird damit eine neue Ära der Politik in Bolivien eingeläutet", sagte der oppositionelle Abgeordnete Marcelo Pedrazas am Freitag vor Journalisten. "Im Jahr 2025 werden wir eine Wahl ohne Evo Morales auf dem Stimmzettel haben." Morales' Anwalt, Orlando Ceballos, bezeichnete die Entscheidung des Gerichts als politisch motiviert. "Was wollen sie? Sie wollen MAS loswerden, Evo disqualifizieren, darum geht es", sagte Ceballos in einem Radiointerview und fügte hinzu, man werde die Angelegenheit bei der Interamerikanischen Menschenrechtskommission vorbringen.