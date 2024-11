Prozess um umgedichteten D'Agostino-Hit in Wels

Wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung werden am Mittwoch eine 16-Jährige und zwei Männer im Alter von 19 und 25 Jahren in Wels vor dem Richter stehen. Sie sollen in Bad Ischl zur Melodie des Liedes "L'Amour toujours" die "Ausländer raus"-Textvariante gesungen haben. Dazu wirft ihnen die Anklage vor, mit der rechten Hand den Hitlergruß gezeigt und "Heil Hitler" sowie "Sieg Heil" gerufen zu haben.