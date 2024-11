Indonesischer Vulkan spuckt weiter Asche und Rauch

Der seit Tagen rumorende Vulkan Lewotobi Laki-laki im Osten Indonesiens ist auch Samstag Vormittag (Ortszeit) weiter aktiv gewesen. Der Vulkan auf der Insel Flores spuckte wieder Asche in rund neun Kilometer Höhe. Das Zentrum für Vulkanologie (PVMBG) plant, die Sicherheitszone um den Krater auf neun Kilometer auszuweiten. Noch immer würden Dörfer evakuiert. 10.700 Menschen konnten nach Angaben der indonesischen Katastrophenschutzbehörde bereits in Sicherheit gebracht werden.

Pyroklastische Ströme - Glutlawinen aus Lava, Asche und heißen Gasen - seien zunächst nach Nordwesten geströmt, hätten sich aber mittlerweile in mehrere Richtungen ausgebreitet. Die Lage um den Vulkan eskaliere immer mehr, schrieb die Zeitung "Kompas".

Auch der lokale Luftverkehr war betroffen, nachdem zwei kleinere Flughäfen auf Flores geschlossen werden mussten. Das PVMBG teilte mit, es stimme sich über die weiteren Maßnahmen mit der Luftfahrtbehörde ab. Anrainer und Touristen waren schon am Donnerstag aufgefordert worden, die Gefahrenzone unbedingt zu meiden. Vulkanasche ist für die Atemwege sehr gefährlich. Menschen in der Region sollten demnach Masken tragen und nach Möglichkeit in Innenräumen bleiben.