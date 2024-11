Wie künstliche Intelligenz den Wintertourismus sicherer machen kann

Die Tiroler Seilbahner diskutierten Donnerstag Abend mit ihren Systempartnern, ob die medizinische Versorgung im Wintertourismus bereits am Zenit ist oder nicht. „Wir sind vorn mit dabei, aber es ist noch nicht alles perfekt“, war der Tenor des Abends. Auf moderne Unterstützung durch KI will man auch in diesem Bereich setzen.