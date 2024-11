Menschen aus dem Schlaf gerissen: Erdbeben der Stärke 4 in Italien

Ein Erdbeben der Stärke 4 ist in der Nacht auf Samstag in der mittelitalienischen Region Molise registriert worden. Das Beben ereignete sich in der Provinz Campobasso in einer Tiefe von circa 18 Kilometern, wie das Institut für Geologie und Vulkanologie (INGV) mitteilte. Die Bevölkerung spürte das Beben deutlich.