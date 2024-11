„Frage von Leben und Tod“: Cyberattacken auf Krankenhäuser nehmen zu

New York – Die Weltgesundheitsorganisation WHO und rund 50 Länder haben vor vermehrten Cyberangriffen gegen Krankenhäuser mit Erpressungssoftware gewarnt. Solche Angriffe auf Kliniken könnten "eine Frage von Leben und Tod" sein, erklärte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag bei einem von den USA einberufenen Treffen des UNO-Sicherheitsrats. "Erhebungen haben gezeigt, dass Angriffe auf den Gesundheitssektor sowohl in Ausmaß als auch Häufigkeit zugenommen haben."