Muschelzucht in Griechenland durch Rekord-Temperaturen im Mittelmeer zerstört

"Wir wissen nicht, wie wir im neuen Jahr unseren Lebensunterhalt bestreiten werden. Unser Haupt- und einziger Job sind Muscheln", sagte der 35-jährige Betroffene Zakalkas Reuters. Er ist einer von rund 100 Muschelzüchtern in der Kleinstadt Kymina an der Ägäis im Norden Griechenlands.

Es ist das zweite Mal innerhalb von drei Jahren, dass Rekordtemperaturen die Muschelernte in Nordgriechenland massiv beeinträchtigen. Im Juli gingen mehrere Hitzewellen über die Region. In den wichtigsten Muschelzuchtgebieten stieg die Wassertemperatur tagelang auf über 30 Grad Celsius an. Bei diesen Temperaturen können Muscheln nicht überleben.

"Das zeigt selbst den größten Skeptikern, dass die Klimakrise da ist", sagte Meeresbiologe Kostas Koukaras Reuters. "Wir stehen kurz vor dem Zusammenbruch der Muschelzucht in Griechenland, deshalb muss der Staat diese Menschen unterstützen." Nach Angaben der Hellenic Aquaculture Producers Organization (HAPO) hatte die griechische Aquakulturproduktion 2021 einen Wert von über 619 Millionen Euro und lag damit nach Frankreich und Spanien an dritter Stelle in Europa. Das Land gehört zu den wichtigsten Muschel-Produzenten in Europa und exportiert fast die gesamten 20.000 Tonnen, die jährlich von kleinen Familienbetrieben gezüchtet werden. (APA/Reuters)