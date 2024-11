Am Freitag ist es zu einem spektakulären Einbruch in eine Luxusboutique an der Spanischen Treppe im Herzen Roms gekommen. Dabei wurden aus Schränken und Regalen Taschen der Luxusmarke Valentino im Wert von 140.000 Euro gestohlen, wie italienische Medien berichteten. Der Alarm wurde am späten Freitagabend ausgelöst. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. (APA)