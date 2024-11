Wiltener Tunnel am Samstagabend wegen Einsatzübung gesperrt

Innsbruck – Am Samstagabend um 18 Uhr wurde der Wiltener Tunnel auf der A12 in Fahrtrichtung Bregenz gesperrt. Grund dafür war eine große Einsatzübung mit mehreren Blaulichtorganisationen. Die Umleitung in Richtung Bregenz erfolgte über die Anschlussstelle Zenzenhof. Die Südröhre blieb für den Verkehr geöffnet.