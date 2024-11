Wiltener Tunnel heute Abend wegen Einsatzübung gesperrt

Innsbruck – Zu einer Sperre des Wiltener Tunnels in Fahrtrichtung Bregenz kommt es am Samstagabend ab 18 Uhr. Grund dafür ist eine Einsatzübung von Feuerwehr, Rettung, Autobahnpolizei und Asfinag. Die Umleitung in Richtung Bregenz erfolgt über die Anschlussstelle Zenzenhof. Die Südröhre bleibt für den Verkehr geöffnet.