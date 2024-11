SPÖ-Oberösterreich-Chef Lindner legt Amt zurück

Linz – Der oberösterreichische SPÖ-Vorsitzende und Landesrat Michael Lindner zieht sich aus persönlichen Gründen aus der Politik zurück. Das hat er am Samstag in einem kurzfristig einberufenen Pressetermin bekanntgegeben. Bereits am Montag sollen die Parteigremien zusammentreten und unter der Federführung seines Stellvertreters Alois Stöger die Nachfolge regeln.